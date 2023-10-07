Эшли Джонсон подала в суд на Брайана Фостера, обвиняя его в сексуальном насилии

Его обвиняют в преступлениях, включая сексуальные побои, преследование и умышленное причинение эмоционального страдания.
Обвинения включают в себя то, что Фостер совершал акты домашнего насилия, нападения, гендерного насилия и нарушений гражданских прав. Согласно материалам суда, действия Фостер заставили Джонсона опасаться, что он планировал ее убить.
Все семь женщин проживают в Калифорнии, а одной из истцов является сестра Джонсона, Хейли Лангсет, которая утверждает в иске, что ее лапал и преследовал пьяный Фостер на семейной вечеринке на глазах у ее детей.
Согласно иску, Джонсон заявила, что Фостер вымогал у нее 150 000 долларов, заявив, что раскроет «личную информацию». Актриса сказала, что она также сталкивалась с постоянными актами физического запугивания, включая, помимо прочего, пробитие стекла, бросание предметов и выкрикивание непристойностей в лицо.
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