Илон Маск заявил о приличных шансах ракеты SpaceX выйти на орбиту

После своего последнего полета, который закончился взрывом, компания решила внедрить в ракету «горячую ступень».

Это является рискованным шагом. Космический корабль будет зажигать свои двигатели, поскольку он все еще по существу подключен к своему ускорителю.

«Если двигатели заработают и корабль не взорвется во время выступления, то, я думаю, у нас есть приличный шанс выйти на орбиту», — сказал Маск.

Starship — самая мощная ракета SpaceX. Это имеет решающее значение для планов Маска по доставке людей на Марс и планов НАСА по доставке астронавтов на Луну.