Дачный эксперт рассказал, как вырастить сладкие помидоры

Томаты будут сладкими, если использовать для их полива специальный состав. Для этого потребуются любые фосфорные удобрения.

50 г такого продукта нужно развести в ведре воды и полить полученным раствором грядки, на которых растут помидоры.

Для сахарного вкуса томатов также проводится опрыскивание растений. Лучше всего использовать для этого древесную золу.

250 мл несгоревших остатков заливают 10 л воды и настаивают 8 часов. После этого раствором можно опрыскивать растения.