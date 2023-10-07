Илон Маск не уверен, что инопланетяне существуют: «Мы и есть инопланетяне»

Выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе, Маск затронул тему инопланетной жизни.

Он сказал, что его наблюдения показывают, что «человечество — это все, что существует в огромной тьме». Другими словами, что мы совсем одни.

Маск однажды говорил об инопланетянах с сотрудниками Twitter в июне 2022 года, прежде чем купить компанию. В разговоре он сказал, что не видел «реальных доказательств существования инопланетян».

Тем не менее, Маск пошутил о существовании жизни за пределами Земли и даже предположил, что он, возможно, инопланетянин, ходящий среди нас. Если бы инопланетянин посетил эту планету, он также сказал, что узнал бы об этом одним из первых.

Маск заявил, что его новая компания по искусственному интеллекту xAI может помочь людям решать проблемы, связанные с контактами с инопланетянами, если они действительно существуют.