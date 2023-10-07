Кения запросит у Китая кредит в размере 1 миллиарда долларов с длительным сроком погашения

План Руто, который также включает в себя просьбу об удлинении сроков погашения существующих кредитов.

Его позиция по китайскому долгу изменилась после того, как его коалиция раскритиковала активные заимствования его предшественника у Китая во время прошлогодней избирательной кампании.

Китайские кредиты, составляющие более 8 миллиардов долларов, были использованы правительством бывшего президента Ухуру Кеньятты для строительства инфраструктуры, например, дорог.

Но многие из этих проектов с тех пор застопорились из-за того, что подрядчики оставили неоплаченные счета.