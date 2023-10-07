Огородники назвали три главных правила при выращивании огурцов

Но есть три правила, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы получить достойный урожай огурцов.

Первое правило – полив, но только не холодной водой. Лучше поливать огурцы не из шланга, а из лейки, чтобы грунт не размывался.

Второе правило – регулярный осмотр грядок с растениями. Это даст возможность обнаружить болезни на ранней стадии и своевременно принять меры.

Третье правило заключается в поливе огурцов настоем крапивы. После него плоды не будут горчить.