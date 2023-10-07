Огородники назвали три главных правила при выращивании огурцов

01:00 2023-10-07
Огородники назвали три главных правила при выращивании огурцов

Огурцы – достаточно неприхотливая культура, которую можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте.

Но есть три правила, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы получить достойный урожай огурцов.

Первое правило – полив, но только не холодной водой. Лучше поливать огурцы не из шланга, а из лейки, чтобы грунт не размывался.

Второе правило – регулярный осмотр грядок с растениями. Это даст возможность обнаружить болезни на ранней стадии и своевременно принять меры.

Третье правило заключается в поливе огурцов настоем крапивы. После него плоды не будут горчить.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
01:42

Светлана Репина

Испания призывает ЕС проявить солидарность в вопросе иммиграции на Канарские острова

Испания призывает ЕС проявить солидарность в вопросе иммиграции на Канарские острова

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна не сможет справиться с нелегальной иммиграцией без помощи Европейского Союза.
Светлана Репина
01:38

Светлана Репина

Нобелевскую премию мира получила иранская активистка Наргес Мохаммади, заключенная в тюрьму

Нобелевскую премию мира получила иранская активистка Наргес Мохаммади, заключенная в тюрьму

Заключенная иранская активистка Наргес Мохаммади получила в пятницу Нобелевскую премию мира в знак признания ее неустанной борьбы за права женщин и демократию, а также против смертной казни.
Светлана Репина
01:35

Светлана Репина

Полиция утверждает, что машина Рамасвами сбита случайно, а не протестующими

Полиция утверждает, что машина Рамасвами сбита случайно, а не протестующими

Департамент полиции Гриннелла в четверг опроверг сообщения о том, что протестующие в Айове врезались на своем автомобиле в машину кандидата в президенты США от республиканской партии Вивека Рамасвами.
Светлана Репина
01:32

Светлана Репина

Disney ведет переговоры с Adani и Sun TV о продаже активов в Индии

Disney ведет переговоры с Adani и Sun TV о продаже активов в Индии

Disney провела переговоры с индийскими миллиардерами Гаутамом Адани и владельцем Sun TV Network Каланити Мараном, а также с частными инвестиционными компаниями о продаже своего потокового и телевизионного бизнеса в стране.
Светлана Репина
01:29

Светлана Репина

Сунак назвал три важных решения, которые изменят Великобританию

Сунак назвал три важных решения, которые изменят Великобританию

Риши Сунак объявил о планах запретить продажу сигарет, отказаться от экзаменов A-level и отменить второй этап HS2.
Светлана Репина
01:25

Светлана Репина

Садоводы напомнили, что нужно делать с малиной после сбора урожая

Садоводы напомнили, что нужно делать с малиной после сбора урожая

Правильный уход за малиной после сбора урожая – это залог выращивания крупных и сладких ягод в следующем сезоне.
Светлана Репина
01:21

Светлана Репина

Опытные дачники рассказали, зачем развешивают на деревья желтые ленточки

Опытные дачники рассказали, зачем развешивают на деревья желтые ленточки

Некоторые дачники развешивают на деревьях в своем саду ленточки желтого цвета.