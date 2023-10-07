Ford лишился потенциального инвестора завода в немецком Саарлуисе

01:03 2023-10-07
Ford лишился потенциального инвестора завода в немецком Саарлуисе

Переговоры между Ford и потенциальным инвестором завода в Саарлуисе, Германия, провалились.

Неудача произошла в то время, когда Форд находится в разгаре переговоров с Объединением автомобильных рабочих в США, которые уже 21 день бастуют из-за условий труда.

Потенциальный инвестор, имя которого так и не было названо, подписал необязывающее соглашение в июне этого года, но теперь решил не продолжать переговоры.

Будущее завода было неясным с июня 2022 года, когда Ford выбрал площадку в Испании для сборки своего электромобиля следующего поколения вместо немецкого завода, который прекратит производство своей нынешней модели Ford Focus с 2025 года.

Согласно отчету Handelsblatt в четверг, сделка с потенциальным инвестором обеспечила бы 2500 из нынешних около 4500 рабочих мест на объекте.

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