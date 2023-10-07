Опытные дачники рассказали, зачем развешивают на деревья желтые ленточки

Это делается не для красоты. Таким способом опытные огородники привлекают на участок божьих коровок.

Эти насекомые питаются тлей, а значит, они могут избавить дачный огород от опасных вредителей.

На желтые ленточки летят не только божьи коровки, но и осы, златоглазки, жуки, другие насекомые, приносящие пользу.

Есть и другой бюджетный способ избавиться от нашествия тли. Достаточно посадить между грядками некоторые растения.

К ним относятся кошачья и обычная мята, лаванда, укроп, чабрец. Способностью отпугивать тлю обладают лук и чеснок.