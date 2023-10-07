Садоводы напомнили, что нужно делать с малиной после сбора урожая

Для начала нужно внимательно осмотреть кусты и найти старые, поврежденные, высохшие ветки. Их следует удалить.
Обрезку лучше провести сразу после плодоношения, используя для этого острый продезинфицированный инструмент.
Поливать малину нужно раз в полторы недели, отступая по 40 см от ствола. Под каждый куст льют 2-4 ведра воды.
Для восполнения питательных веществ под каждый куст вносят древесную золу. Хороший эффект дает подкормка перегноем или компостом.
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