Садоводы напомнили, что нужно делать с малиной после сбора урожая

01:25 2023-10-07
Садоводы напомнили, что нужно делать с малиной после сбора урожая

Правильный уход за малиной после сбора урожая – это залог выращивания крупных и сладких ягод в следующем сезоне.

Для начала нужно внимательно осмотреть кусты и найти старые, поврежденные, высохшие ветки. Их следует удалить.

Обрезку лучше провести сразу после плодоношения, используя для этого острый продезинфицированный инструмент.

Поливать малину нужно раз в полторы недели, отступая по 40 см от ствола. Под каждый куст льют 2-4 ведра воды.

Для восполнения питательных веществ под каждый куст вносят древесную золу. Хороший эффект дает подкормка перегноем или компостом.

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