Сунак назвал три важных решения, которые изменят Великобританию

01:29 2023-10-07
Сунак назвал три важных решения, которые изменят Великобританию

Риши Сунак объявил о планах запретить продажу сигарет, отказаться от экзаменов A-level и отменить второй этап HS2.

В рамках того, что он назвал «тремя важными решениями, направленными на изменение направления развития страны», премьер-министр объявил о запрете на продажу сигарет, который будет вводиться постепенно, при этом возраст совершеннолетия будет повышаться каждый год.

В настоящее время покупка сигарет запрещена до достижения 18-летнего возраста. Согласно новому плану, возраст продажи будет повышаться на один год каждый год, начиная с 2027 года.

Это означает, что к 2043 году легально совершать такие покупки смогут только люди старше 35 лет.

Сунак обнародовал планы по замене уровней A-level и Т-уровни с новой квалификацией. Он также бросил вызов критикам Тори и отменил этап HS2 из Бирмингема в Манчестер.

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