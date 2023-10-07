Disney ведет переговоры с Adani и Sun TV о продаже активов в Индии

01:32 2023-10-07
Disney ведет переговоры с Adani и Sun TV о продаже активов в Индии

Disney провела переговоры с индийскими миллиардерами Гаутамом Адани и владельцем Sun TV Network Каланити Мараном, а также с частными инвестиционными компаниями о продаже своего потокового и телевизионного бизнеса в стране.

Disney изучает различные возможности, в том числе продажу некоторых своих индийских предприятий или комплекса активов подразделения.

Disney столкнулся с растущим давлением из-за появления потоковой платформы JioCinema, принадлежащей Reliance Industries, которой управляет самый богатый человек Азии Мукеш Амбани.

Амбани продвигает свою потоковую платформу, предлагая бесплатный доступ к турниру по крикету Индийской Премьер-лиги, цифровые права на который ранее принадлежали Disney.

Стриминговое подразделение Disney в Индии, крупнейшее в мире по числу пользователей в прошлом году, сообщило об убытке в $41,5 млн при выручке в $390 млн за год до марта 2022 года.

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