Полиция утверждает, что машина Рамасвами сбита случайно, а не протестующими

«В социальных сетях сообщалось, что двое протестующих намеренно врезались в автомобиль Рамасвами и скрылись с места происшествия.

Наше расследование не выявило никаких доказательств, подтверждающих эту информацию», - говорится в заявлении департамента полиции.

В сообщении говорится, что местная жительница уезжала из ресторана и случайно врезалась в машину Рамасвами, выезжая задним ходом с места для парковки.

В отделении полиции заявили, что женщина, которая не находилась в этом районе, чтобы протестовать, не знала, кому принадлежал автомобиль, который она сбила, и не скрылась с места происшествия.