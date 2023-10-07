Полиция утверждает, что машина Рамасвами сбита случайно, а не протестующими

01:35 2023-10-07
Полиция утверждает, что машина Рамасвами сбита случайно, а не протестующими

Департамент полиции Гриннелла в четверг опроверг сообщения о том, что протестующие в Айове врезались на своем автомобиле в машину кандидата в президенты США от республиканской партии Вивека Рамасвами.

«В социальных сетях сообщалось, что двое протестующих намеренно врезались в автомобиль Рамасвами и скрылись с места происшествия. 

Наше расследование не выявило никаких доказательств, подтверждающих эту информацию», - говорится в заявлении департамента полиции.

В сообщении говорится, что местная жительница уезжала из ресторана и случайно врезалась в машину Рамасвами, выезжая задним ходом с места для парковки.

В отделении полиции заявили, что женщина, которая не находилась в этом районе, чтобы протестовать, не знала, кому принадлежал автомобиль, который она сбила, и не скрылась с места происшествия.

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