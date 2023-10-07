Нобелевскую премию мира получила иранская активистка Наргес Мохаммади, заключенная в тюрьму

01:38 2023-10-07
Нобелевскую премию мира получила иранская активистка Наргес Мохаммади, заключенная в тюрьму

Заключенная иранская активистка Наргес Мохаммади получила в пятницу Нобелевскую премию мира в знак признания ее неустанной борьбы за права женщин и демократию, а также против смертной казни.

51-летняя Мохаммади продолжает свою активную деятельность, несмотря на многочисленные аресты иранских властей и годы, проведенные за решеткой. 

Она остается лидером общенациональных протестов, возглавляемых женщинами, вызванных смертью в прошлом году 22-летней женщины, находившейся под стражей в полиции, которые превратились в один из самых серьезных вызовов теократическому правительству Ирана.

Инженер по образованию, Мохаммади была заключена в тюрьму 13 раз и осуждена пять раз. В общей сложности ее приговорили к 31 году лишения свободы. 

Последний раз ее тюремное заключение началось, когда она была задержана в 2021 году после посещения мемориала человека, погибшего в ходе общенациональных протестов.

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