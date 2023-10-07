Испания призывает ЕС проявить солидарность в вопросе иммиграции на Канарские острова

«Мы не можем допустить, чтобы некоторые районы нашей страны, такие как юг, Канарские или Балеарские острова, столкнулись со всей этой нерегулярной миграцией и приняли на себя всю эту нерегулярную миграцию без солидарности», — сказал Санчес.

Согласно официальной статистике, число прибывших в Испанию морем из Сенегала и других африканских стран в этом году увеличилось на одну пятую по сравнению с прошлым годом.

В прошлом месяце на Канарские острова прибыло более 3500 человек на фоне более мягкой погоды и более спокойного моря.

Блок ужесточил законы о предоставлении убежища и внешние границы после того, как более миллиона человек – в основном беженцы, спасающиеся от войны в Сирии – достигли его берегов через Средиземное море в 2015 году.