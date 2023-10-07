Тайвань будет проверять компании в отношении заводов по производству чипов Huawei в Китае

Компания Huawei, лидер в области телекоммуникационного оборудования 5G, в последние годы оказалась в центре обостряющегося соперничества между США и Китаем из-за передовых технологий.

Соединенные Штаты и их союзники ограничили свой доступ к основным рынкам и передовым технологиям, включая производство чипов, из-за опасений, что их продукция может позволить Китаю шпионить за их сетями.

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа в среду согласился начать расследование в отношении четырех технологических компаний, которые сотрудничали с Huawei на заводах по производству чипов.

Четыре тайваньские компании помогают Huawei развивать незаметную сеть заводов по производству чипов в Китае.