Тайвань будет проверять компании в отношении заводов по производству чипов Huawei в Китае

01:46 2023-10-07
Тайвань будет проверять компании в отношении заводов по производству чипов Huawei в Китае

Тайбэй заявил, что проведет расследование, нарушили ли тайваньские фирмы, которые помогли Huawei построить заводы по производству полупроводников, санкции США против китайского технологического гиганта.

Компания Huawei, лидер в области телекоммуникационного оборудования 5G, в последние годы оказалась в центре обостряющегося соперничества между США и Китаем из-за передовых технологий.

Соединенные Штаты и их союзники ограничили свой доступ к основным рынкам и передовым технологиям, включая производство чипов, из-за опасений, что их продукция может позволить Китаю шпионить за их сетями.

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа в среду согласился начать расследование в отношении четырех технологических компаний, которые сотрудничали с Huawei на заводах по производству чипов.

Четыре тайваньские компании помогают Huawei развивать незаметную сеть заводов по производству чипов в Китае.

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