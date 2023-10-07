Дима Билан купил себе квартиру в Москве с видом на Красную площадь

Дима Билан - обладатель целого ряда элитной недвижимости. Певец владеет домом площадью 500 квадратных метров и московской квартирой стоимостью в несколько миллионов долларов, сообщает СтарХит.

На шоу Эльдара Джарахова исполнитель поделился своими планами на будущее. Он признался, что, несмотря на достижения в карьере, намерен опять заняться уроками вокала. Артист создал для этого все условия, включая покупку недвижимости возле легендарной академии.

Я исследую голос сам. В скором времени переезжаю, купил квартиру с видом на Красную площадь, планирую там студию оборудовать.

Рядом, буквально в нескольких минутах ходьбы, - моя прекрасная Гнесинка. Хочу найти педагога, чтобы вспомнить, что такое академический звук.

Хочу сделать классическую программу: арии, романсы, — поделился певец в YouTube-шоу «Джарахов».