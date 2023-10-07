Вслед за заявлением о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева выложила фото с новым мужчиной

10:50 2023-10-07
Вслед за заявлением о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева выложила фото с новым мужчиной

Продюсер в это время хранит молчание. По слухам, музыкант сблизился с 22-летней участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

Вера Брежнева недавно подтвердила догадки поклонников, которые еще в прошлом году писали о разрыве певицы с ее третьим мужем Константином Меладзе, которого блондинка в нулевых увела из семьи с тремя детьми.

Пара действительно развелись, прожив вместе восемь лет. При этом оба состоят в новых отношениях, сообщает КП.

Сообщая о разводе с Константином Меладзе, Вера в подробности не вдавалась, она написала:

Развод, благодарность, трансформация, музыка и голос…

Меладзе продолжает хранить молчание. По слухам, музыкант сблизился с 22-летней участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

Продюсера на днях заметили на отдыхе на элитном курорте в Швейцарии. Музыкант выглядел не лучшим образом, он походил на пожилого пенсионера.

Имя мужчины, которого Вера Брежнева обнимает на фото, не называется. Об их отношениях можно только догадываться. 

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