Вслед за заявлением о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева выложила фото с новым мужчиной

Вера Брежнева недавно подтвердила догадки поклонников, которые еще в прошлом году писали о разрыве певицы с ее третьим мужем Константином Меладзе, которого блондинка в нулевых увела из семьи с тремя детьми.

Пара действительно развелись, прожив вместе восемь лет. При этом оба состоят в новых отношениях, сообщает КП.

Сообщая о разводе с Константином Меладзе, Вера в подробности не вдавалась, она написала:

Развод, благодарность, трансформация, музыка и голос…

Меладзе продолжает хранить молчание. По слухам, музыкант сблизился с 22-летней участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

Продюсера на днях заметили на отдыхе на элитном курорте в Швейцарии. Музыкант выглядел не лучшим образом, он походил на пожилого пенсионера.

Имя мужчины, которого Вера Брежнева обнимает на фото, не называется. Об их отношениях можно только догадываться.