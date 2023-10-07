Выступление Ларисы Долиной на концерте памяти Юры Шатунова на грани срыва

10:57 2023-10-07
Выступление Ларисы Долиной на концерте памяти Юры Шатунова на грани срыва

Концерт в честь пятидесятилетия солиста «Ласкового мая» обрастает все новыми сложностями, участвовать в нем отказались многие знаменитости.

Лариса Долина может отменить свое выступление на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на Дни.ру и директора артистки Евгения.

Атмосфера вокруг этого концерта нагнетается все больше. Посвященный юбилею легендарного артиста вечер запланирован на 17 октября, но уже сегодня обрастает скандалами.

В частности, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин практически проклял знаменитостей, которые будут там участвовать. Татьяна Буланова в ответ посоветовала организаторам отнестись к угрозам серьезно и усилить меры безопасности.

Как стало известно, выступить на концерте не смогут Григорий Лепс и Дима Билан.

Сейчас под вопросом оказалось также участие в концерте Ларисы Долиной. Имя звезды значится на афишах. Но, по словам директора артистки Евгения, выступление может быть отменено

Еще не знаю, ничего пока неизвестно, — сообщил изданию директор.

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