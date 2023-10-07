Агрессивные вороны захватили город Правия в Испании

В испанском городе Правия, который находится в провинции Астурия, стаи ворон атакуют дома и автомобили местных жителей, сообщает Oddity Central.

Горожане отметили агрессивное поведение птиц еще в мае. По непонятной причине вороны стали со всей силы врезаться в окна зданий и в машины.

Птицы получают серьезные ранения, но при этом не останавливаются. По словам местной жительницы, она лично видела, как 17 ворон пытались вломиться в окно одного из домов. Женщина уточнила, что ее соседу из-за непрекращающихся атак пришлось даже перекрасить машину, расцарапанную птицами.

Местные жители сначала решили, что таким образом вороны защищают от опасности своих детенышей. Но агрессивное поведение пернатых не закончилось и после завершения брачного периода.

Теперь горожане предполагают, что вороны могут атаковать дома из-за нехватки еды и разрушения их естественной среды обитания.

Несмотря на многочисленные попытки остановить агрессию птиц, у властей города это не получается. Ворон пытались поймать с помощью ловушек, отпугивать их специальными воздушными шарами, но к успеху это не привело.

Сейчас власти хотят применить сети, которые защитят дома от птиц.