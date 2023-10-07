Агрессивные вороны захватили город Правия в Испании

11:15 2023-10-07
Агрессивные вороны захватили город Правия в Испании

Горожане предполагают, что вороны могут атаковать дома из-за нехватки еды и разрушения их естественной среды обитания.

В испанском городе Правия, который находится в провинции Астурия, стаи ворон атакуют дома и автомобили местных жителей, сообщает Oddity Central.

Горожане отметили агрессивное поведение птиц еще в мае. По непонятной причине вороны стали со всей силы врезаться в окна зданий и в машины.

Птицы получают серьезные ранения, но при этом не останавливаются. По словам местной жительницы, она лично видела, как 17 ворон пытались вломиться в окно одного из домов. Женщина уточнила, что ее соседу из-за непрекращающихся атак пришлось даже перекрасить машину, расцарапанную птицами.

Местные жители сначала решили, что таким образом вороны защищают от опасности своих детенышей. Но агрессивное поведение пернатых не закончилось и после завершения брачного периода.

Теперь горожане предполагают, что вороны могут атаковать дома из-за нехватки еды и разрушения их естественной среды обитания.

Несмотря на многочисленные попытки остановить агрессию птиц, у властей города это не получается. Ворон пытались поймать с помощью ловушек, отпугивать их специальными воздушными шарами, но к успеху это не привело.

Сейчас власти хотят применить сети, которые защитят дома от птиц. 

Светлана Игнатьева
11:35

Светлана Игнатьева

Авиапассажиры поднялись в воздух сто лет назад, кто мог себе позволить такую роскошь

Авиапассажиры поднялись в воздух сто лет назад, кто мог себе позволить такую роскошь

Первый пассажирский дирижабль R100 построили в Британии в 1929-м. Он успешно пересек Атлантику летом 1930-го года.
Светлана Игнатьева
10:57

Светлана Игнатьева

Выступление Ларисы Долиной на концерте памяти Юры Шатунова на грани срыва

Выступление Ларисы Долиной на концерте памяти Юры Шатунова на грани срыва

Концерт в честь пятидесятилетия солиста «Ласкового мая» обрастает все новыми сложностями, участвовать в нем отказались многие знаменитости.
Светлана Игнатьева
10:50

Светлана Игнатьева

Вслед за заявлением о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева выложила фото с новым мужчиной

Вслед за заявлением о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева выложила фото с новым мужчиной

Продюсер в это время хранит молчание. По слухам, музыкант сблизился с 22-летней участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.
Светлана Игнатьева
10:36

Светлана Игнатьева

На конкурсе «Мисс Португалия» победил трансгендер

На конкурсе «Мисс Португалия» победил трансгендер

Корону королевы красоты выиграла 28-летняя Марина Мачете. Она представит Португалию на конкурсе «Мисс Вселенная».
Светлана Игнатьева
10:25

Светлана Игнатьева

Дима Билан купил себе квартиру в Москве с видом на Красную площадь

Дима Билан купил себе квартиру в Москве с видом на Красную площадь

Известный певец, несмотря на достижения в карьере, планирует опять брать у педагогов уроки вокала.
Светлана Репина
01:49

Светлана Репина

Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе

Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе

Франция заявила в четверг, что начнет вывод своих войск из Нигера на этой неделе после разногласий с режимом.