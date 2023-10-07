Власти Флоренции запретили сдавать туристам квартиры в центре города

14:15 2023-10-07
Власти Флоренции запретили сдавать туристам квартиры в центре города

Местные жители однажды поняли, что их дома в историческом центре давно превратились в отели.

Туристы во Флоренции скоро будут выбирать жилье на окраинах города. Дело в том, что местные власти запретили аренду жилья посуточно в популярном итальянском городе. Как сообщает Вокруг света, поводом для этого стало то, что в городе назрел серьезный жилищный кризис.

По словам мэра города Дарио Нарделлы,в 2016 году на Airbnb было выставлено около 6000 квартир, а сегодня их более 14 000. Местные жители стали все чаще жаловаться, что они, можно сказать, теперь живут в апарт-отелях.

И это не все: наряду с количеством объявлений о краткосрочной аренде поднялись цены на долгосрочную арену. К примеру, с того же 2016-го они выросли в среднем на 42 процента. А с начала нынешнего года — уже на 15,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Жилищный кризис усугубили низкие зарплаты, нехватка недвижимости и высокая инфляция.

Чтобы выровнять ситуацию, власти Италии работают сейчас над законопроектом, который запретит сдавать квартиры менее, чем на двое суток в исторических центрах, а также городах с высокой плотностью туристов.

Однако власти Флоренции эти условия не устроили, они решили пойти дальше. И постановили: менее, чем на месяц, жилье в историческом центре не сдавать. Еще раньше о подобных мерах задумались власти Амстердама и Французской Полинезии.

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