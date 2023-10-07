Бывший парень Вали Карнавал сходил на встречу сразу с пятью девушками

Блогер Саша Стоун рассказал в интервью РОРСАКЕ. ТВ, что после расставания с тиктокером Валей Карнавал стал ходить на свидания.

По словам спортсмена, его последняя его романтическая встреча насчитывала сразу 5 девушек, с которыми Саша встретился одновременно.

Я сел за круглый стол, их пять. И я такой: «Ну все, понимаете, график сумасшедший». Пообщались. И поняли, что мне нужно идти работать дальше. Всех покормил, и спокойно поехал домой, - поделился блогер.

Стоун намекнул на то, что он не намерен встречаться с девушкой, которая сама «падает к нему в объятья» на первом свидании. По мнению спортсмена, он и его потенциальная возлюбленная сближаться должны постепенно.

Валя Карнавал и Саша Стоун стали встречаться в 2021-м году во время проекта «Звезды в Африке». В мае 2022-го блогер сделал девушке предложение, и та ответила согласием.

Но в мае 2023-го года Карнавал удалила из соцсетей все фото со спортсменом, а также - отписалась от него в Instagram. Тиктокерша выложила снимок с пляжа и разместила в историях финальную заставку киножурнала «Ералаш» с лаконичной надписью «Все!».