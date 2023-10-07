Журналист из США увидел много общего между россиянами и американцами

Американский журналист Джексон Хинкл побывал в России и нашел много общего между жителями двух стран, сообщает Рамблер.

Свое мнение Джексон высказал в соцсетях.

По словам Хинкла, глубоко традиционные и патриотические взгляды среднего россиянина напомнили ему о сильной воле патриотов американской глубинки.

Журналист в своих социальных медиа-постах осудил действия Запада, которые, как он считает, направлены на создание между Россией и США "стены недоверия". По его мнению, такая "стена" - искусственная и на практике не существует.

Хинкл также был потрясен красотой Москвы, сравнив ее с такими американскими мегаполисами, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Его поразило также отсутствие на улицах России бездомных и наркоманов.