Журналист из США увидел много общего между россиянами и американцами

15:20 2023-10-07
Журналист из США увидел много общего между россиянами и американцами

Журналист в своих социальных медиа-постах осудил действия Запада, которые, как он считает, направлены на создание между Россией и США стены недоверия.

Американский журналист Джексон Хинкл побывал в России и нашел много общего между жителями двух стран, сообщает Рамблер.

Свое мнение Джексон высказал в соцсетях.

По словам Хинкла, глубоко традиционные и патриотические взгляды среднего россиянина напомнили ему о сильной воле патриотов американской глубинки.

Журналист в своих социальных медиа-постах осудил действия Запада, которые, как он считает, направлены на создание между Россией и США "стены недоверия". По его мнению, такая "стена" - искусственная и на практике не существует.

Хинкл также был потрясен красотой Москвы, сравнив ее с такими американскими мегаполисами, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Его поразило также отсутствие на улицах России бездомных и наркоманов.

Светлана Игнатьева
16:48

Светлана Игнатьева

Любовь Успенская назвала Наргиз Закирову лохушкой

Любовь Успенская назвала Наргиз Закирову лохушкой

Звезда пожалела, что когда-то выступала в дуэте с коллегой. Более того, Любовь Залмановна даже была неофициальным продюсером Закировой.
Храмова Оксана
16:29

Храмова Оксана

Какая разница между "женой" и "супругой": происхождение и значение слов-синонимов

Какая разница между "женой" и "супругой": происхождение и значение слов-синонимов

Сегодня эти слова являются близкими синонимами, они практически взаимозаменяемы. Однако некоторые нюансы в использовании все-таки есть.
Иван Ободов
15:59

Иван Ободов

Нелегал пытался въехать в Россию в вагоне с углем

Нелегал пытался въехать в Россию в вагоне с углем

Нелегал-рецидивист попытался пересечь границу России, забившись в уголь в товарном поезде, пограничная служба обнаружила беглеца и задержала его в Алтайском крае.
Светлана Игнатьева
15:39

Светлана Игнатьева

Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять под деревьями листву

Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять под деревьями листву

Такая мера является одним из сдерживаний слизней, которые любят прятаться под листьями до будущего сезона.
Светлана Игнатьева
14:35

Светлана Игнатьева

Бывший парень Вали Карнавал сходил на встречу сразу с пятью девушками

Бывший парень Вали Карнавал сходил на встречу сразу с пятью девушками

Блогер Саша Стоун намекнул, что он не намерен встречаться с девушкой, которая сама «падает к нему в объятья» на первом свидании.
Светлана Игнатьева
14:15

Светлана Игнатьева

Власти Флоренции запретили сдавать туристам квартиры в центре города

Власти Флоренции запретили сдавать туристам квартиры в центре города

Местные жители однажды поняли, что их дома в историческом центре давно превратились в отели.