Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять под деревьями листву

15:39 2023-10-07
Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять под деревьями листву

Такая мера является одним из сдерживаний слизней, которые любят прятаться под листьями до будущего сезона.

В этом году многие дачники жаловались на большое количество слизней в огороде. Чтобы избежать такого явления, стоит заняться профилактическими работами с осени.

В частности, можно использовать для этого химические препараты на основе метальдегида.

Учитывая, что слизни зимуют глубоко в почве и любят листовые овощи (капусту, салат), нужно как можно быстрее освободить от их остатков грядки. Также - убрать засохшие кусты томата, перца, кабачков и так далее.

Кроме того, необходимо перекопать землю - в такой почве слизням будет некомфортно. В местах, где могут обитать слизни, надо разложить картон, куски старого линолеума: слизни будут забираться под них на ночь. А утром нужно открыть настил и просыпать метальдегидом.

Чтобы слизни не забирались в компостные кучи, можно вокруг них насыпать дорожкой суперфосфат, а также набросать его в компостную кучу сверху. В деле борьбы со слизнями поможет и медный купорос.

Слизни размножаются в условиях влажности, они любят сырую погоду и питаются сочными частями растений. Осенью слизни часто прячутся под опавшими листьями и питаться ими.

Потому нельзя оставлять листья под деревьями, их надо выгрести и сжечь. В обратном случае весной придется опять столкнуться с нашествием слизней. 

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