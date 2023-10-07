Какая разница между "женой" и "супругой": происхождение и значение слов-синонимов

16:29 2023-10-07
Какая разница между "женой" и "супругой": происхождение и значение слов-синонимов

Сегодня эти слова являются близкими синонимами, они практически взаимозаменяемы. Однако некоторые нюансы в использовании все-таки есть.

У слов "жена" и "супруга" разное происхождение. "Супруга" - это более официальное, книжное слово, чаще встречающееся в канцелярском стиле. Вот почему в пушкинскую эпоху такое слово в речи произносилось с иронией.

В "Этимологическом словаре русского языка для школьников (АСТ, 2009) под авторством М. Э. Рута "жена" происходит от древнеславянского корня "ген", а он, в свою очередь идет от индоевропейского "род". Такие же корни есть в современных словах "ген" и "генетика".

Отсюда следует, что "жена" - это та, которая рожает. Первое значение слова было таким: жена - это взрослая женщина, возраст которой позволяет рожать детей. Слово "супруга", как считает Рут, возникло гораздо позднее.

В издании "Русская филология" говорится о том, что слова "супруг" и "супруга" взяты из старославянского языка, происхождение едут от глагола со значением "стягивать, впрягать, соединять".

В старославянском, древнерусском, древнесербских языках, как утверждает издание "Ученые записки института славяноведения", слово "супруги" означало "колесница, запряженная парой" или "пара волов в одной упряжке". Со временем "супруга" по значению сблизилась с "женой".

Позже супругой называли жену в официальном, сухом стиле. В классических произведениях русской литературы это слово использовали в шутливом, ироничном значении. Вот пара примеров.

Из поэмы "Граф Нулин" А. Пушкина: «А что же делает супруга, / Одна в отсутствии супруга?». Из "Мертвых душ" Н. Гоголя:«Что ж, душенька, пойдем обедать…»- сказала Собакевичу его супруга…».

В. Я. Коровина, автор книги "В защиту русского языка" уверена, что в этих примерах явно чувствуется писательская ирония.

В книге "Проблемы семантического анализа лексики" Д. Н. Шмелев указал на книжную окраску слова "супруга" и нейтральный смысловой оттенок слова "жена".

Сегодня именно такая позиция продолжает сохраняться. "Супругой" называют обычно женщину, которая вступила в брачный союз. "Жена", как правило, употребляется в повседневном бытовом общении людей.

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