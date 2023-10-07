Любовь Успенская назвала Наргиз Закирову лохушкой

69-летняя Любовь Успенская в интервью Алене Жигаловой на ее ютуб-шоу «Алена, блин!» назвала певицу Наргиз Закирову «лохушкой», сообщает Рrozvezd.info.

Звезда пожалела, что когда-то выступала в дуэте с коллегой. Более того, Любовь Залмановна даже была неофициальным продюсером Закировой, продвигала ее на ТВ и на эстраду.

Сегодня бывшая подопечная Успенской живет в Узбекистане, в Россию ей запрещен въезд на 50 лет.

52-летняя Наргиз Закирова также продолжает воевать со своим бывшим продюсером Максом Фадеевым.