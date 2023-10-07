Любовь Успенская назвала Наргиз Закирову лохушкой

69-летняя Любовь Успенская в интервью Алене Жигаловой на ее ютуб-шоу «Алена, блин!» назвала певицу Наргиз Закирову «лохушкой», сообщает Рrozvezd.info.
Звезда пожалела, что когда-то выступала в дуэте с коллегой. Более того, Любовь Залмановна даже была неофициальным продюсером Закировой, продвигала ее на ТВ и на эстраду.
Сегодня бывшая подопечная Успенской живет в Узбекистане, в Россию ей запрещен въезд на 50 лет.
52-летняя Наргиз Закирова также продолжает воевать со своим бывшим продюсером Максом Фадеевым.
Таким вообще не место в нашей стране! Она для меня лохушка.
Ты сюда приехала, заработала денег. Ты сидела в ресторане Нью-Йорка, там и останешься, если еще тебя назад пустят, - заявила Успенская.
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