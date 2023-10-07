В Тель-Авиве отменен концерт Юрия Шевчука в связи с ракетными атаками на Израиль

7-го октября около 6:30 в Тель-Авиве стали звучать сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Как уточняет Космополитен, они велись в сторону Израиля из сектора Газа.

Через 2 часа в стране сообщили о том, что в приграничные районы проникло «неопределенное число» вооруженных людей.

Обе стороны сообщают о погибших и раненых.

Выступление группы ДДТ с Юрием Шевчуком запланировано в Тель-Авиве на 28 октября. Музыкант принял решение перенести шоу, новая дата концерта пока не озвучена.