Экс-жена Павла Погребняка раскрыла свой способ избавления от депрессии

Личный способ избавления от тревог раскрыла в своем Телеграм-канале бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка, дизайнер и модель Мария Погребняк.
Как сообщает Мослента, женщина призналась, что от различного рода беспокойств она спасается с помощью спорта.
Отжимаюсь, подтягиваю штангу. И сразу ощущаю силу, пронизывающую каждую клеточку моего тела, - поделилась Мария.
Тренажерный зал для нее не просто место, где женщина формирует свою фигуру и повышает выносливость, но также - оазис для поддержания эмоционального равновесия
С каждым ударом по груше, приседом с гантелями словно избавляюсь от негативных эмоций и стресса.
Исчезают городской шум и суета, а внимание перенаправляется на физическую активность, — рассказала Погребняк.
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