Экс-жена Павла Погребняка раскрыла свой способ избавления от депрессии

Личный способ избавления от тревог раскрыла в своем Телеграм-канале бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка, дизайнер и модель Мария Погребняк.

Как сообщает Мослента, женщина призналась, что от различного рода беспокойств она спасается с помощью спорта.

Отжимаюсь, подтягиваю штангу. И сразу ощущаю силу, пронизывающую каждую клеточку моего тела, - поделилась Мария.

Тренажерный зал для нее не просто место, где женщина формирует свою фигуру и повышает выносливость, но также - оазис для поддержания эмоционального равновесия