Гендерно-нейтральные туалеты в Японии - рай для извращенцев всех мастей

Гендерно-нейтральный туалет - это такое место, где справить естественную нужду может каждый желающий независимо от половой принадлежности.
Здесь нет разделения на "М" и "Ж", все кабинки общие.
Кроме того, сюда открыто могут входить люди, которые не относят себя ни к женщинам, ни к мужчинам или любые другие представители сексуальных меньшинств.
Эксперимент с трудом продержался год, потом прогрессивные туалеты убрали и вернули привычные традиционные.
Первые уборные нейтрального типа поставили в крупном развлекательном центре, расположенном в Токио (Tokyu Kabukicho Tower).
Извращенцы повалили туда валом, ведь для них открылась прекрасная возможность подсматривать за женщинами в туалетных кабинках, находящихся в общем помещении.
Администрация заведения стала получать жалобы почти с первого дня действия такого туалета. Проблему попробовали решить, выставив охрану.
Один охранник стоял перед зоной с писсуарами и не пропускал туда женщин, второй стоял возле самих кабинок и контролировал время посещения.
Если человек слишком задерживался внутри, ему начинали напоминать об этом таким, легким, "ненавязчивым" стуком в дверь.
Людям такие меры не понравились еще больше, чем сами туалеты. Пришлось убирать охрану и снимать "нейтральные" вывески с туалетов.
Снова появились чисто женские и чисто мужские уборные, располагались они теперь на разных этажах здания.
К слову сказать, есть у японцев и другие способы борьбы с извращенцами и навязчивыми ухажерами.
Так входить в фотокабинки граждане мужского пола могут только в паре с девушкой, по одному - никак. А все потому, чтобы пресечь всякие попытки подсмотреть за дамами.
Девушек, кстати, это правило не касается, входить в пурикуры по одиночке им дозволяется.
Кроме того, в Японии можно запросто встретить магазины или кафе с этажами, куда вход мужчинам строго воспрещен. Религиозные причины здесь не причем.
Просто таким способом девушек пытаются защитить от назойливого мужского внимания.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__