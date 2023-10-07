Гендерно-нейтральные туалеты в Японии - рай для извращенцев всех мастей

Гендерно-нейтральный туалет - это такое место, где справить естественную нужду может каждый желающий независимо от половой принадлежности.

Здесь нет разделения на "М" и "Ж", все кабинки общие.

Кроме того, сюда открыто могут входить люди, которые не относят себя ни к женщинам, ни к мужчинам или любые другие представители сексуальных меньшинств.

Эксперимент с трудом продержался год, потом прогрессивные туалеты убрали и вернули привычные традиционные.

Первые уборные нейтрального типа поставили в крупном развлекательном центре, расположенном в Токио (Tokyu Kabukicho Tower).

Извращенцы повалили туда валом, ведь для них открылась прекрасная возможность подсматривать за женщинами в туалетных кабинках, находящихся в общем помещении.

Администрация заведения стала получать жалобы почти с первого дня действия такого туалета. Проблему попробовали решить, выставив охрану.

Один охранник стоял перед зоной с писсуарами и не пропускал туда женщин, второй стоял возле самих кабинок и контролировал время посещения.

Если человек слишком задерживался внутри, ему начинали напоминать об этом таким, легким, "ненавязчивым" стуком в дверь.

Людям такие меры не понравились еще больше, чем сами туалеты. Пришлось убирать охрану и снимать "нейтральные" вывески с туалетов.

Снова появились чисто женские и чисто мужские уборные, располагались они теперь на разных этажах здания.

К слову сказать, есть у японцев и другие способы борьбы с извращенцами и навязчивыми ухажерами.

Так входить в фотокабинки граждане мужского пола могут только в паре с девушкой, по одному - никак. А все потому, чтобы пресечь всякие попытки подсмотреть за дамами.

Девушек, кстати, это правило не касается, входить в пурикуры по одиночке им дозволяется.

Кроме того, в Японии можно запросто встретить магазины или кафе с этажами, куда вход мужчинам строго воспрещен. Религиозные причины здесь не причем.

Просто таким способом девушек пытаются защитить от назойливого мужского внимания.