Вьетнамский Маугли прожил в джунглях 40 лет, а когда попал к людям, то не протянул и восьми

17:50 2023-10-07
Вьетнамский Маугли прожил в джунглях 40 лет, а когда попал к людям, то не протянул и восьми

Лесной житель пристрастился к фастфуду и алкоголю. Привычная для обычного человека еда неприспособленному организму нанесла непоправимый вред.

Вьетнамец Хо Ван Ланг попал в лес в 2 года и провел там 40 лет. Вдали от цивилизации он даже не подозревал, как широк и многообразен мир. А когда в нем очутился, Лангу понадобилось всего 8 лет, чтобы его погубила окружающая среда.

Историю Тарзана из Вьетнама рассказал автор канала "Географ и глобус" на платформе Дзен. 

Все началось в самый разгар вьетнамской войны. На деревню Тра Бонг американская бомба упала в 1972 году. Крестьянин Хо Ван Тхань в результате атаки потерял любимую жену и трех детей. У него остался только двухлетний малыш Хо Ван Ланг.

Мужчина побежал с ним в джунгли. Но, когда стихли бомбардировки, возвращаться на руины не захотел, решил переждать опасные времена в лесу в горном районе Вьетнама.

Летом 1972 года для папы и сына Хо началась новая жизнь. Крестьянин оборудовал себе дом у подножия горы и стал выживать. Шли годы, но единственным человеком, с которым мальчик общался, был только его отец.

Он научил ребенка простейшим словам и счету до десяти. Юноша не видел часов, не знал, что такое электричество и машины, не имел понятия о времени.

Старый Тхань не знал, когда закончилась война, что Север объединился с Югом. Он полагал, что за бескрайним зеленым морем джунглей американцы все так же бомбят города и села, убивая его земляков.

Лес стал для Ван Ланга домом, работой. Он хорошо ориентировался в густых сплетениях деревьев, умел руками ловить мелких животных и рыб в реке, знал все съедобные растения.

Из одежды отец и сын носили набедренные повязки из лиан. Если холодало - укрывали тело чехлами из коры. За сорокалетнюю жизнь Ланг видел только пять человек, и то издали. 

В это время старший ребенок Хо искал родных. Оказывается, в 1972 году он не погиб во время бомбежки и сумел выжить. Несколько раз мужчина слышал истории о двух лесных отшельниках, живущих на деревьях вблизи горы.

Хо Ван Три потратил на поиски родных несколько лет и все-таки нашел их. Еще два года ему понадобилось, чтобы уговорить старика перебраться в деревню. В 2013 году отцу было под 80 лет и лесная жизнь ему давалась с трудом.

А 42-летний Ланг очень хотел отправиться в путешествие немедленно: несмотря на зрелый возраст, у мужчины было сознание ребенка, непоседливого и любопытного.

В деревне для выросшего в джунглях Тарзана всё было в диковинку. Больше всего его удивляли люди вокруг. - так много себе подобных он еще никогда не видел и сначала сильно пугался. Женщины вообще для Ван Ланга стали открытием. Лесной Маугли не подозревал об их существовании, отец ему о них не рассказывал.

Ван Ланга поражало всё - электрическая лампочка, мопед, палочки для еды, телевизор. Да и сама пища: в джунглях он в основном ел мышей, змей, грызунов. А тут увидел рис, попробовал соус, познакомился с морской рыбой.

О необычном Тарзане из джунглей услышал испанский путешественник и ученый Альваро Соресо. Благодаря его фото и статьям про Хо Ван Ланга узнал весь мир.

По словам испанца, лесному Маугли нравилось копировать выражение лиц взрослых, его веселила игра в прятки, которую любят малыши. При этом Хо Ван Ланг обладал навыками сверхчеловека.

Когда по просьбе ученого они пошли в джунгли, Ланг поразил его молниеносной реакцией, быстротой и силой. Он на ходу ловил летучих мышей и "ел, словно оливки". Быстро взбирался на любое дерево и скакал по веткам, свешиваясь оттуда и строя рожицы.

Жил Ланг жил в доме у брата и помогал ему по хозяйству. А его престарелый отец вскоре умер. Но и сын долго не протянул, его погубили фастфуд и алкоголь. Привычная для современного человека еда для неприспособленного организма оказалась вредной.

Вьетнамец ранее никогда не употреблял алкоголь, и у него не было в организме механизмов для расщепления составных спиртных напитков. По словам односельчан, Ван Ланг полюбил баночное пиво, и мог поглощать его в больших количествах. Оно и привело с раку печени.

Болезнь развилась стремительно, и Хо Ван Ланг умер в 2021 году. Ему был 51 год. 

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