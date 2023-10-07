Toyota добилась успеха в продажах гибридных авто и электромобилей

По данным Torque News , в первой половине 2023 года Toyota Motor North America продала в общей сложности 270 476 электромобилей, включая гибриды, что составляет 26% от общего объема продаж компании.

По данным Torque News, такие модели, как bZ4X, Corolla Cross, Mirai, Sequoia и Tundra HEV, сообщили о рекордных продажах в первом полугодии.

В июне было продано 51 535 электромобилей, что составило 26,4% ежемесячных продаж.

Недавно Toyota объявила о планах по созданию электромобиля с запасом хода в 900 миль всего за 10 минут зарядки.

Это беспрецедентная технология, которая поможет решить одно из самых распространенных сомнений потенциальных владельцев электромобилей — беспокойство о запасе хода.