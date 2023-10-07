MIT разработал дешевое устройство на солнечной энергии, которое превращает морскую воду в питьевую

18:01 2023-10-07
MIT разработал дешевое устройство на солнечной энергии, которое превращает морскую воду в питьевую

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали недорогую систему опреснения на солнечной энергии, которая может производить до шести литров питьевой воды в час.

Система, разработанная в сотрудничестве с инженерами из Китая, основана на термохалинной циркуляции океана, которая включает в себя движение воды в ответ на тепло. 

Используя солнечный свет для нагрева соленой воды, устройство производит и конденсирует водяной пар, чтобы получить чистую питьевую воду.

Вместо того, чтобы засорять систему, остатки соли продолжают циркулировать через устройство и выходить из него, сохраняя эффективность. 

В результате устройство обеспечивает более высокие показатели производства воды и удаления соли, чем другие технологии пассивного опреснения, которые в настоящее время тестируются.

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