MIT разработал дешевое устройство на солнечной энергии, которое превращает морскую воду в питьевую

Система, разработанная в сотрудничестве с инженерами из Китая, основана на термохалинной циркуляции океана, которая включает в себя движение воды в ответ на тепло.

Используя солнечный свет для нагрева соленой воды, устройство производит и конденсирует водяной пар, чтобы получить чистую питьевую воду.

Вместо того, чтобы засорять систему, остатки соли продолжают циркулировать через устройство и выходить из него, сохраняя эффективность.

В результате устройство обеспечивает более высокие показатели производства воды и удаления соли, чем другие технологии пассивного опреснения, которые в настоящее время тестируются.