Врач назвал продукт, «‎тормозящий» развитие рака

По словам Вялова, белок является главным "тормозом" рака. Он пояснил, что предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53.

Р53 «включается и приостанавливает деление клетки", когда в ней повреждается генетический материал, рассказал специалист.

По словам Павловой, важно присутствие белка в каждом приеме пищи. Она отметила, что сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишних килограммов.

Хорошим примером насыщенного белком рациона, по ее мнению, являются два яйца, творог, нежирные сорта сыра, потребляемые на завтрак, мясо, птица или рыба (не жареные) на обед и салат с тунцом или морепродуктами вечером.