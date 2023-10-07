6 китайских брендов вошли в топ-50 компаний России

Наивысшее место у китайской компании – десятое, его заняла Чери Автомобили Рус/Chery Automobile с выручкой 147,5 млрд рублей и ростом выручки за год в 137%.

Второе место среди китайских компаний занял Хавейл Мотор Рус / Great Wall Motor (28 место, выручка 82,8 млрд рублей и рост выручки за год в 40,8%). Третье место у «Техкомпания Хуавей / Huawei Technologies» (29 место, выручка 82,3 млрд рублей и падение выручки за год на 27,1%).

Также в топ-50 попали российское подразделение BBK Electronics (35 место, выручка 68,2 млрд рублей и рост выручки за год в 60%), «Джили-Моторс / Geely» (37 место, выручка 66,6 млрд рублей и рост выручки за год в 82%), и российское подразделение Haier (42 место, выручка 62,8 млрд рублей и рост выручки за год в 66,9%),

Возглавили рейтинг в России возглавили французская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), японская JT Group и американская Philip Morris.