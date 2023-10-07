Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех

20:55 2023-10-07
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

"Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству", — говорится в поздравлении. 

Белорусский президент отметил, что патриотизм Путина, его уважение к многовековому историческому и культурному наследию России, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание.

Он подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят вклад, вносимый российским президентом в укрепление двусторонних связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции.

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