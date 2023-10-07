Байден выразил поддержку Израилю после эскалации конфликта

"Президент США Джо Байден сегодня… позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США вместе с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении канцелярии.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет.

Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.