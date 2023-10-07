Путин прокатил лидера Узбекистана на внедорожнике Aurus

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, более низкая температура ожидается в Москве в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.