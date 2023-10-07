Путин прокатил лидера Узбекистана на внедорожнике Aurus

Путин встретил коллегу в своей подмосковной резиденции, показал новый джип, сел за руль и прокатил коллегу.
Также президент России продемонстрировал новый внедорожник лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Ранее сообщалось, что лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина, российский лидер встретил коллег теплым рукопожатием.
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