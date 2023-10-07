Утечка опасного вещества произошла на железнодорожной станции в Минске

21:25 2023-10-07
Утечка опасного вещества произошла на железнодорожной станции в Минске

На железнодорожной станции в Минске в субботу произошла утечка пероксида водорода, инцидент ликвидирован, сообщили в МЧС.

"При формировании состава поезда на железнодорожной станции "Шабаны", около 10.30 дежурным персоналом обнаружена течь раствора пероксида водорода из контейнера, где находились 20 пластиковых кубических емкостей с веществом", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС осаждали пары и изолировали опасную зону, расцепив вагонов. Затем платформы с контейнерами направили в отстойник. 

После вскрытия контейнера обнаружены пластиковые емкости, из которых текло вещество. Его откачали, разбавили и утилизировали. "Инцидент ликвидирован. Причина устанавливается", - сообщили в МЧС.

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