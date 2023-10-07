Агентство Fitch отозвало рейтинги Беларуси

21:34 2023-10-07
Агентство Fitch отозвало рейтинги Беларуси

Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси и сообщило, что больше не будет публиковать новые из-за отсутствия необходимой для этого информации.

"Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт)", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Отзыв белорусских рейтингов в агентстве объяснили "отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента" - то есть Fitch больше не располагает достаточной информации о состоянии экономики страны. Эти сведения необходимы для поддержания рейтингов.

Таким образом Fitch больше не будет предоставлять рейтинги либо аналитические обозрения по Беларуси.

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