Агентство Fitch отозвало рейтинги Беларуси

"Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт)", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Отзыв белорусских рейтингов в агентстве объяснили "отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента" - то есть Fitch больше не располагает достаточной информации о состоянии экономики страны. Эти сведения необходимы для поддержания рейтингов.

Таким образом Fitch больше не будет предоставлять рейтинги либо аналитические обозрения по Беларуси.