Жуткое убранство костела на одном из кладбищ Чехии сводит с ума посетителей

Это место наводит страшную жуть и напоминает съемочную площадку фильма ужасов. Потолочные своды, стены, арки, люстры, кресты - в нем все «украшено» останками свыше 40 000 человеческих скелетов.

Речь идет о внутреннем убранстве Костёла Всех Святых - построенной в XV веке на кладбище монастыря в Седлеце возле города Кутна-Гора в Чехии католической часовни, уточняет автор канала "Научпоп. Наука для всех" на платформе Дзен.

Из-за разбушевавшейся в XIV веке в Европе чумы монастырское кладбище заметно разрослось, и мест для захоронений стало не хватать. Потому было принято решение о строительстве часовни с усыпальницей.

В усыпальнице начали складировать извлечённые из старых могил кости, а освободившиеся места - опять использовали для погребения умерших.

В конце XVIII века монастырь закрыли, его земли выкупили представители семьи Шварценбергов, известного рода дворян Зайнсхайма.

Чтобы навести порядок с кучей костей, наваленных в часовне, новые хозяева наняли резчика по дереву Франтишека Ринта. Чешский мастер к делу подошел креативно, и создал из "подручного материала" страшный интерьер. Более того, он даже сумел собрать из костей фамильный герб Шварценбергов.

Страх и ужас на посетителей убранство часовни наводит до сих пор.