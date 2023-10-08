Жуткое убранство костела на одном из кладбищ Чехии сводит с ума посетителей

12:08 2023-10-08
Жуткое убранство костела на одном из кладбищ Чехии сводит с ума посетителей

Чтобы не дать разрастаться монастырскому кладбищу после эпидемии чумы, в XV веке решили построить часовню, куда собрали останки умерших.

Это место наводит страшную жуть и напоминает съемочную площадку фильма ужасов. Потолочные своды, стены, арки, люстры, кресты - в нем все «украшено» останками свыше 40 000 человеческих скелетов.

Речь идет о внутреннем убранстве Костёла Всех Святых - построенной в XV веке на кладбище монастыря в Седлеце возле города Кутна-Гора в Чехии католической часовни, уточняет автор канала "Научпоп. Наука для всех" на платформе Дзен.

Из-за разбушевавшейся в XIV веке в Европе чумы монастырское кладбище заметно разрослось, и мест для захоронений стало не хватать. Потому было принято решение о строительстве часовни с усыпальницей.

В усыпальнице начали складировать извлечённые из старых могил кости, а освободившиеся места - опять использовали для погребения умерших.

В конце XVIII века монастырь закрыли, его земли выкупили представители семьи Шварценбергов, известного рода дворян Зайнсхайма.

Чтобы навести порядок с кучей костей, наваленных в часовне, новые хозяева наняли резчика по дереву Франтишека Ринта. Чешский мастер к делу подошел креативно, и создал из "подручного материала" страшный интерьер. Более того, он даже сумел собрать из костей фамильный герб Шварценбергов.

Страх и ужас на посетителей убранство часовни наводит до сих пор. 

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