Умер звезда «Ромео и Джульетты» итальянский актер и певец Бруно Филиппини

Итальянский музыкант, автор песен и исполнитель, телеведущий и актер, победитель музыкальных фестивалей скончался в родном городе Риме. Ему было 78 лет. Причина ухода не уточняется, сообщает 5-tv.ru.

Филиппини родился в 1945-м году, окончил технико-коммерческую школу, потом изучал музыку и пел в хоре Сикстинской капеллы. В 1963-м он покорил знаменитый фестиваль в Сан-Ремо песней Sabato Sera.

Дебютный мини-альбом Бруно свет увидел в 1964 году, а через год артист выпустил пластинку в полном формате LP.

В 1968-м он сыграл в фильме итальянского режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» роль менестреля. Ленту удостоили двух "Оскаров", трех «Золотых глобусов», а также премий Национального совета кинокритиков Америки и BAFTA.

В качестве актера Филиппини выступил также в сборнике новелл «Ведьмы», где сыграл певца. Кроме того, спел за сверчка в итальянской локализации диснеевского «Пиноккио», за принца - в «Белоснежке и семи гномах».