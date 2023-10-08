Для роли Кащея Георгию Милляру грим почти не понадобился

Однако для роли Кащея Бессмертного грим Милляру почти не понадобился.
Актёр и так был худым от природы, а во время Второй Мировой заразился малярией в эвакуации в Душанбе и похудел до 45 килограммов, превратившись в живой скелет.
Однако для роли Кащея Бессмертного грим Милляру почти не понадобился.
Актёр и так был худым от природы, а во время Второй Мировой заразился малярией в эвакуации в Душанбе и похудел до 45 килограммов, превратившись в живой скелет.
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