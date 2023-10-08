Василий Ливанов сорвал голос на сорокаградусном морозе

Тот захотел, чтобы одну из сцен актеры озвучили не в студии, а на съемочной площадке, в тайге, в сорокаградусный мороз.

После съемок актер потерял голос, и врач прописал Ливанову двухнедельное молчание. Когда же, наконец, Ливанов заговорил, то сам себя не узнал.

Правда, Ливанов не сильно расстроился, и сделал голос своей визитной карточкой.

Картину «Неотправленное письмо» считают шедевром. Фрэнсис Форд Коппола, например, за свой счёт отреставрировал фильм и устроил прокат в США в 1990-е.