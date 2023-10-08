Леонид Быков оставил сценарий собственных похорон

Пусть кто-то один скажет слово „прощай“, и все.

Не надо цирка, называемого почестями. После этого "дерболызните" кто сколько может.

А потом пусть 2-я эскадрилья врежет "Смуглянку" от начала и до конца… вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию?

Даже свои похороны режиссирую. Во даю. Спасибо и пока…"

По такому "сценарию" Быкова в итоге и похоронили, а актёры из фильма "В бой идут одни "старики" пели "Смуглянку".