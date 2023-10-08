Ветрянка может превратиться с опоясывающий лишай

Аналогичным образом работает другой герпесвирус – Эпштейна-Барр (ВЭБ). Во время первичного заражения он проникает в иммунные клетки, где заимствует один из человеческих генов, ускоряя тем самым свое воспроизведение.

Иммунитет справляется с вирусом, и симптомы проходят. Но ВЭБ никуда не исчезает. Через 2-4 недели мононуклеоза он «засыпает» в инфицированных иммунных клетках.

После того как ВЭБ переходит в латентную фазу он уже никак не проявляется. Но у людей с ослабленным иммунитетом болезнь возвращается с удвоенной силой.

Ветрянку вызывает герпесвирус человека тип 3 (ГВЧ-3). Он скрывается в нейронах, чтобы дождаться своего часа. У трети взрослых, которые болели ветрянкой и не были привиты от опоясывающего лишая, он рано или поздно включается.

Экспрессия генов вируса повышается, и он начинает размножаться, так человек заболевает опоясывающим лишаем.