Клещи очень опасны, но могут приносить пользу

12:38 2023-10-08
Клещи очень опасны, но могут приносить пользу

Науке известно более 54 тысяч видов клещей, из которых только около 900 видов предпочитают питаться кровью.

Эти членистоногие переносят болезни Лайма и Повассана, анаплазмоз и множество других опасных недугов.

Но клещи могут приносить пользу ученым. Членистоногие питаются кровью, паразитируют на животных. Отслеживание количества паразитов позволяет оценить биологическое разнообразие, плотность популяции некоторых видов.

Например, чем больше в той или иной местности кровососов, тем гуще она населена, например, грызунами и кроликами. 

В связи с потеплением климата численность клещей растет, и они проявляют себя в течение года дольше, чем ещё совсем недавно. Самым верным средством от них является хороший мороз, который становится все большей редкостью на значительной части поверхности планеты.

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