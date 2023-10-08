Клещи очень опасны, но могут приносить пользу

Эти членистоногие переносят болезни Лайма и Повассана, анаплазмоз и множество других опасных недугов.

Но клещи могут приносить пользу ученым. Членистоногие питаются кровью, паразитируют на животных. Отслеживание количества паразитов позволяет оценить биологическое разнообразие, плотность популяции некоторых видов.

Например, чем больше в той или иной местности кровососов, тем гуще она населена, например, грызунами и кроликами.

В связи с потеплением климата численность клещей растет, и они проявляют себя в течение года дольше, чем ещё совсем недавно. Самым верным средством от них является хороший мороз, который становится все большей редкостью на значительной части поверхности планеты.