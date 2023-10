Рок-группа звезды Голливуда Киану Ривза выпустила свой первый за 23 последних года альбом

Музыкальная рок-группа звезды Голливуда Киану Ривза Dogstar выпустила свой первый за 23 последних года альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, сообщает 5-tv.ru.

В альбом вошло двенадцать композиций. Рок-группа выложила на своем YouTube-канале видео торжественной распаковки пластинки.

Группа Dogstar основана в 1991-м году. Начало ее созданию послужила встреча Киану Ривза и барабанщика Роберта Мейлхауса. Сам артист играет на бас-гитаре. Через 3 года к ним присоединился Брэт Домроуз.

Активность группы возобновилась нынешним летом. В мае нынешнего года участники впервые за два последних десятилетия выступили на фестивале в Калифорнии.

Музыканты исполнили девять композиций своих предыдущих альбомов: Our Little Visionary 1996-го года и Happy Ending 2000-го года.