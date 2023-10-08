Метод Томаса Эдисона для повышения креативности остается спорным

12:54 2023-10-08
Метод Томаса Эдисона для повышения креативности остается спорным

Томас Эдисон считал, что во время сна человек теряет все, что наработал в период бодрствования.

Сам он сохранял высокую работоспособность, отводя на сон всего 4 часа в сутки. Он также заметил, что когда ему хочется спать, появляются ценные идеи. Но если уснуть, они забываются.

Пограничное состояние между бодрствованием и сном называется гипнагогией, и оно известно тем, что порождает творческие озарения.

Эдисон придумал способ вовремя просыпаться. Чувствуя, что веки тяжелеют, он брал в каждую руку по увесистому шару. Когда сон одолевал-таки его, те с грохотом падали на пол и будили изобретателя. Это позволяло вспоминать мысли, которые большинство людей к утру забывают.

Но многие ученые считают такой метод опасным. Во сне мозг перезагружается, освобождая место для усвоения информации в течение дня. 

Без отдыха разум в буквальном смысле деградирует. Лишенный нормального сна человек испытывает трудности с управлением эмоциями, принятием решений и выполнением даже простых сложных задач.

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