«Инопланетянин» из Средневековья: как на зданиях XII-XVI веков могла появиться скульптура человека в скафандре

13:04 2023-10-08
«Инопланетянин» из Средневековья: как на зданиях XII-XVI веков могла появиться скульптура человека в скафандре

Как выяснилось, такие современные элементы во время реставрации зданий в 90-х добавили архитекторы.

На стенах зданий шотландского аббатства Пейсли (XII век) и соборе испанского города Саламанки (XVI век) есть образ «чужого» человека - в скафандре.

Как они могли затесаться в кагорту средневековых святых и картинок из жизни людей того периода? Почему их запечатлели на священных зданиях?

Пользователи соцсетей выдвигают самые смелые и невероятные предположения. Версий множество - от гипотез о существах внеземного происхождения, которые в прошлом уже посещали Землю до предположений о путешественниках во времени.

Но разгадка этого феномена, утверждает автор канала "Научпоп. Наука для всех" на платформе Дзен, совсем иная. Все дело - в реставрационных работах и тех мастерах, которые их проводили.

Как выяснилось, фасад собора Саламанки и горгульи на стенах зданий аббатства Пейсли в девяностых годах подверглись реставрации. У храмовых реставраторов при этом есть традиция: при проведении работ от себя добавлять какие-то небольшие современные элементы - символы эпохи.

Реставрировавший фасад собора архитектор в качестве символа XX века выбрал космонавта, другой мастер - «чужого».

Этично ли менять первозданный облик объекта по своему усмотрению? Ответ на этот вопрос на совести архитекторов. Автор считает, что это не реставрация, а, скорее, какая-то реконструкция. 

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