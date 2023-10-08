Бабушка комика Данилы Поперечного пришла в ужас от того, как внук издевается над верой

13:16 2023-10-08
Бабушка комика Данилы Поперечного пришла в ужас от того, как внук издевается над верой

Блогер облачился в одежды православного священника, катался в них на роллерсерфе и крутил попой, припевая песню сомнительного содержания.

Стендап-комик Данила Попеперечный по политическим мотивам эмигрировал в США. 29-летний блогер много раз высказывал критику в сторону руководства России, напоминает Рrozvezd.info.

Данила записал ролик, где облачился в одежды православного священника, катался на роллерсерфе и крутил попой.

Что ни день, то пьем вино, дымим кадилом. Обменяем веру на бабло! - приговаривал при этом блогер.

Соседи Данилы из Воронежа рассказали в интервью журналистам НТВ, что его бабушка пришла в ужас от поступка внука.

Его бабушка – православная. Она не пропускает в церкви ни одной службы. Она не понимает, как он может глумиться над верой, над родными.

Как она это все переживает! Рыдает постоянно, и даже не выходит из дома, - рассказали соседи.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
15:38

Светлана Репина

Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

Еще в июле с саммита НАТО в Литве появилась интригующая серия фотографий, на которых Риши Сунак смеется с Джорджей Мелони.
Светлана Репина
15:32

Светлана Репина

Умер «туалетный человек Индии», который изменил водопровод и канализацию страны

Умер «туалетный человек Индии», который изменил водопровод и канализацию страны

Биндешвар Патхак, умерший в возрасте 80 лет, был пионером в борьбе за санитарию, получившим прозвище «туалетный человек Индии».
Светлана Репина
14:53

Светлана Репина

Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

Картина, оцененная всего два года назад в 15 000 долларов, теперь, как ожидается, будет продана на аукционе за 18 миллионов долларов после того, как будет идентифицирована как работа голландского мастера Рембрандта.
Светлана Репина
14:49

Светлана Репина

В Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии

В Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии

В центре Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии.
Светлана Репина
14:45

Светлана Репина

Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

Японский автогигант представил в четверг концепт под названием Baby Lunar Cruiser (BLC), чтобы отпраздновать 50-летие Calty Design Research.
Светлана Репина
14:32

Светлана Репина

В Италии пожилая пара погибла в результате аварии Ferrari, Lamborghini и Campervan

В Италии пожилая пара погибла в результате аварии Ferrari, Lamborghini и Campervan

Ferrari Portofino и Lamborghini Huracán столкнулись с автофургоном, когда они оба пытались обогнать медленно движущийся фургон на узком участке шоссе на острове Сардиния.
Светлана Игнатьева
13:50

Светлана Игнатьева

В Москве убит бывший музыкант группы «Руки вверх!» Владимир Капырин

В Москве убит бывший музыкант группы «Руки вверх!» Владимир Капырин

Отец экс-участника коллектива заявил, что сына убили. По его словам, тело музыканта было обнаружено с пробитой головой.