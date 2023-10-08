Бабушка комика Данилы Поперечного пришла в ужас от того, как внук издевается над верой

Стендап-комик Данила Попеперечный по политическим мотивам эмигрировал в США. 29-летний блогер много раз высказывал критику в сторону руководства России, напоминает Рrozvezd.info.

Данила записал ролик, где облачился в одежды православного священника, катался на роллерсерфе и крутил попой.

Что ни день, то пьем вино, дымим кадилом. Обменяем веру на бабло! - приговаривал при этом блогер.

Соседи Данилы из Воронежа рассказали в интервью журналистам НТВ, что его бабушка пришла в ужас от поступка внука.

Его бабушка – православная. Она не пропускает в церкви ни одной службы. Она не понимает, как он может глумиться над верой, над родными.

Как она это все переживает! Рыдает постоянно, и даже не выходит из дома, - рассказали соседи.