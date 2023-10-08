В Москве убит бывший музыкант группы «Руки вверх!» Владимир Капырин

63-летний Дмитрий Капырин сообщил, что 5-го октября он вошел в московскую квартиру сына и увидел ужасную картину: музыкант лежал в луже крови и с пробитой головой. На теле мужчины были обнаружены следы побоев, сообщает СтарХит.

По словам Капырина-старшего, из дома сына при этом пропали деньги и некоторая техника, включая дорогой iPhone.

Отец клавишника рассказал: Владимир незадолго до смерти вступил в серьезную конфронтацию с неизвестными. Мужчина отметил, что наследнику поступали угрозы, неизвестные хотели запугать 36-летнего музыканта.

Однако судмедэкспертиза установила, что Владимир умер не от побоев, его смерть не была признана насильственной.

По информации других источников, заметных повреждений на теле Капырина не нашли. Уполномоченные органы продолжают проводить проверку. По одной из версий, у музыканта были проблемы алкоголем: клавишник Сергея Жукова якобы любил прикладываться к бутылке.

Владимир Капырин - джазовый пианист, лауреат многих фестивалей и конкурсов. Он несколько лет выступал вместе с группой «Руки вверх», исполняя клавишные партии. Кроме того, музыкант сотрудничал с группами «Харизма» и Jazzmobile.