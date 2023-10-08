В Москве убит бывший музыкант группы «Руки вверх!» Владимир Капырин

13:50 2023-10-08
В Москве убит бывший музыкант группы «Руки вверх!» Владимир Капырин

Отец экс-участника коллектива заявил, что сына убили. По его словам, тело музыканта было обнаружено с пробитой головой.

63-летний Дмитрий Капырин сообщил, что 5-го октября он вошел в московскую квартиру сына и увидел ужасную картину: музыкант лежал в луже крови и с пробитой головой. На теле мужчины были обнаружены следы побоев, сообщает СтарХит.

По словам Капырина-старшего, из дома сына при этом пропали деньги и некоторая техника, включая дорогой iPhone.

Отец клавишника рассказал: Владимир незадолго до смерти вступил в серьезную конфронтацию с неизвестными. Мужчина отметил, что наследнику поступали угрозы, неизвестные хотели запугать 36-летнего музыканта.

Однако судмедэкспертиза установила, что Владимир умер не от побоев, его смерть не была признана насильственной. 

По информации других источников, заметных повреждений на теле Капырина не нашли. Уполномоченные органы продолжают проводить проверку. По одной из версий, у музыканта были проблемы алкоголем: клавишник Сергея Жукова якобы любил прикладываться к бутылке.

Владимир Капырин - джазовый пианист, лауреат многих фестивалей и конкурсов. Он несколько лет выступал вместе с группой «Руки вверх», исполняя клавишные партии. Кроме того, музыкант сотрудничал с группами «Харизма» и Jazzmobile.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
15:38

Светлана Репина

Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

Еще в июле с саммита НАТО в Литве появилась интригующая серия фотографий, на которых Риши Сунак смеется с Джорджей Мелони.
Светлана Репина
15:32

Светлана Репина

Умер «туалетный человек Индии», который изменил водопровод и канализацию страны

Умер «туалетный человек Индии», который изменил водопровод и канализацию страны

Биндешвар Патхак, умерший в возрасте 80 лет, был пионером в борьбе за санитарию, получившим прозвище «туалетный человек Индии».
Светлана Репина
14:53

Светлана Репина

Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

Картина, оцененная всего два года назад в 15 000 долларов, теперь, как ожидается, будет продана на аукционе за 18 миллионов долларов после того, как будет идентифицирована как работа голландского мастера Рембрандта.
Светлана Репина
14:49

Светлана Репина

В Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии

В Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии

В центре Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии.
Светлана Репина
14:45

Светлана Репина

Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

Японский автогигант представил в четверг концепт под названием Baby Lunar Cruiser (BLC), чтобы отпраздновать 50-летие Calty Design Research.
Светлана Репина
14:32

Светлана Репина

В Италии пожилая пара погибла в результате аварии Ferrari, Lamborghini и Campervan

В Италии пожилая пара погибла в результате аварии Ferrari, Lamborghini и Campervan

Ferrari Portofino и Lamborghini Huracán столкнулись с автофургоном, когда они оба пытались обогнать медленно движущийся фургон на узком участке шоссе на острове Сардиния.